Чемпионский дэб Погба и Макрона в Елисейском дворце. Видео

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на своей странице в Инстаграме опубликовал видео со встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Мероприятие состоялось накануне, 16 июля, после победы "трехцветных" в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией (4:2).

В ролике показано, как хавбек, забивший один из мячей в решающем матче, в компании главы государства изображает танцевальное движение "дэб" – таким способом Погба часто отмечает голы.

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