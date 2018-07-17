Чемпионский дэб Погба и Макрона в Елисейском дворце. Видео

Полузащитник сборной Франции Поль Погба на своей странице в Инстаграме опубликовал видео со встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Мероприятие состоялось накануне, 16 июля, после победы "трехцветных" в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией (4:2).
В ролике показано, как хавбек, забивший один из мячей в решающем матче, в компании главы государства изображает танцевальное движение "дэб" – таким способом Погба часто отмечает голы.
Погба не устает праздновать... pic.twitter.com/WZoaITOOPj– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 17 июля 2018 г.
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