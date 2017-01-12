18:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вячеслав Колосков: "ФИФА должна намекнуть Паунду, что чемпионат мира-2018 - не его дело"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что ни одна национальная федерация футбола не изъявила желание бойкотировать предстоящий в России чемпионат мира. Ранее член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира-2018 в связи с допинговыми скандалами. Паунд отметил, что это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.

- У Паунда нет полномочий для того, чтобы выступать с такими заявлениями, - сказал Колосков. - Только национальная ассоциация футбола может принять решение об участии или отказе от участия в соревнованиях, которые проводит ФИФА. На сегодня ни одна из национальных ассоциаций не заявила о том, что у них есть желание бойкотировать участие в чемпионате мира-2018.

Паунд - опытный, умный человек. Он просто не имеет права выступать с такими провокационными заявлениями. ФИФА должна намекнуть ему, что это не его дело!

Напомним, что во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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RW.irk

alar Прикол в том, что Колосков также далек от ФИФА, как и Паунд))) ============ Бугага)))) Даже Мутко не факт, что ближе к ФИФА, чем Колосков, хотя куда уж ближе)

19:37

ladafan

Прикол в том, что Колосков также далек от ФИФА, как и Паунд))) 19:18 только ля- ля не надо!!! Колосков поближе к ФИФА многих наших чинуш футбольных, прежде чем писать думать надо!

19:27

defender_8

Так намекните. Такая робкая подсказка бывшего чиновника, что как-то неловко.

19:21

alar

Прикол в том, что Колосков также далек от ФИФА, как и Паунд)))

19:18

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