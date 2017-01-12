Вячеслав Колосков: "ФИФА должна намекнуть Паунду, что чемпионат мира-2018 - не его дело"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что ни одна национальная федерация футбола не изъявила желание бойкотировать предстоящий в России чемпионат мира. Ранее член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира-2018 в связи с допинговыми скандалами. Паунд отметил, что это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.

- У Паунда нет полномочий для того, чтобы выступать с такими заявлениями, - сказал Колосков. - Только национальная ассоциация футбола может принять решение об участии или отказе от участия в соревнованиях, которые проводит ФИФА. На сегодня ни одна из национальных ассоциаций не заявила о том, что у них есть желание бойкотировать участие в чемпионате мира-2018.

Паунд - опытный, умный человек. Он просто не имеет права выступать с такими провокационными заявлениями. ФИФА должна намекнуть ему, что это не его дело!

Напомним, что во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. (Любовь КОНЯЕВА)