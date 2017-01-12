Ричард Паунд: "Отказ сборных от приезда на чемпионат мира-2018 может отразиться на лишении России турнира"

Член МОК, основатель ВАДА и автор первого отчета о российском допинге Ричард Паунд заявил, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами. Паунд отметил, что это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.

– Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира-2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА, – цитирует "Р-Спорт" Паунда. – Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка.

Напомним, что во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить РФ от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.