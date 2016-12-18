Мутко не получал уведомлений от ФИФА по поводу расследования

Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что его не беспокоит информация о расследовании, начатом в его отношении следственной палатой комитета по этике ФИФА. Ранее Daily Mail сообщал, что основанием для этого стали частые упоминания российского чиновника в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. ФИФА хочет оценить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.
Как утверждается, если будут найдены доказательства подобного рода деятельности, то Мутко, который является президентом РФС и входит в совет ФИФА, будет отлучен от любой футбольной деятельности. Это, в свою очередь, вновь поставит под вопрос правомерность проведения чемпионата мира 2018 года в России.
– К таким сообщениям я отношусь спокойно, – цитирует "Коммерсант-FM" Мутко.- Не получал никаких уведомлений от ФИФА.
Daily Mail: Комитет по этике начал предварительное расследование в отношении Мутко
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повестку, вишь, не принесли - так это не в ФИФА, а у почты России выходной....
14:47
TooM
Расследование... Виталик давай, судись, а то по тихой сольют тебя от кормушки.
14:47
andy777
Наконец то!!! Хоть в Европе еще на них закон распространяется!)
14:35
Весёлый©
Это потому что у фИфа выходной, лишь вы непрестанно трудитесь "во благо" российского спорта. АСТАНАВИТЕСЬ!
14:31
внеигры
давно пора
14:28
LeshaKZTZ
Ага, прям в воскресенье ФИФА кинулось наводить следствие? Ню-ню? Виталику из Лозанны уже 10 раз бы позвонили и предупредили. Мне другое интересно? Неужели ДЭЙЛИ МЭЙЛ в Великобритании знает о Мутко больше, чем СПОРТ-ЭКСПРЕСС в России?
14:12
maria92
Давай Виталик ! Готовься !
14:00