13:45 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко не получал уведомлений от ФИФА по поводу расследования

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Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что его не беспокоит информация о расследовании, начатом в его отношении следственной палатой комитета по этике ФИФА. Ранее Daily Mail сообщал, что основанием для этого стали частые упоминания российского чиновника в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. ФИФА хочет оценить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.

Как утверждается, если будут найдены доказательства подобного рода деятельности, то Мутко, который является президентом РФС и входит в совет ФИФА, будет отлучен от любой футбольной деятельности. Это, в свою очередь, вновь поставит под вопрос правомерность проведения чемпионата мира 2018 года в России.

– К таким сообщениям я отношусь спокойно, – цитирует "Коммерсант-FM" Мутко.- Не получал никаких уведомлений от ФИФА.

Daily Mail: Комитет по этике начал предварительное расследование в отношении Мутко

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КОММЕНТАРИИ (7)
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rus_deutsch

повестку, вишь, не принесли - так это не в ФИФА, а у почты России выходной....

14:47

TooM

Расследование... Виталик давай, судись, а то по тихой сольют тебя от кормушки.

14:47

andy777

Наконец то!!! Хоть в Европе еще на них закон распространяется!)

14:35

Весёлый©

Это потому что у фИфа выходной, лишь вы непрестанно трудитесь "во благо" российского спорта. АСТАНАВИТЕСЬ!

14:31

внеигры

давно пора

14:28

LeshaKZTZ

Ага, прям в воскресенье ФИФА кинулось наводить следствие? Ню-ню? Виталику из Лозанны уже 10 раз бы позвонили и предупредили. Мне другое интересно? Неужели ДЭЙЛИ МЭЙЛ в Великобритании знает о Мутко больше, чем СПОРТ-ЭКСПРЕСС в России?

14:12

maria92

Давай Виталик ! Готовься !

14:00

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