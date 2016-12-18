Мутко не получал уведомлений от ФИФА по поводу расследования

Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что его не беспокоит информация о расследовании, начатом в его отношении следственной палатой комитета по этике ФИФА. Ранее Daily Mail сообщал, что основанием для этого стали частые упоминания российского чиновника в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. ФИФА хочет оценить роль Мутко в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.

Как утверждается, если будут найдены доказательства подобного рода деятельности, то Мутко, который является президентом РФС и входит в совет ФИФА, будет отлучен от любой футбольной деятельности. Это, в свою очередь, вновь поставит под вопрос правомерность проведения чемпионата мира 2018 года в России.

– К таким сообщениям я отношусь спокойно, – цитирует "Коммерсант-FM" Мутко.- Не получал никаких уведомлений от ФИФА.

Daily Mail: Комитет по этике начал предварительное расследование в отношении Мутко