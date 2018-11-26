Умер чемпион СССР в составе киевского "Динамо" Виктор Каневский

Скончался бывший нападающий киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Виктор Каневский. Об этом в своем Фейсбуке сообщил журналист и писатель Дэви Аркадьев. Каневскому было 82 года.

В 1961 году он вместе с "Динамо" выиграл чемпионат СССР, в 1964-м - Кубок СССР. Провел пять матчей за сборную СССР. Тренировал запорожский "Металлург", харьковский "Металлист", "Буковину", "Днепр" и "Динамо" (Ирпень), работал помощником главного тренера "Пахтакора" и "Таврии". С 1988 года проживал в США.