Украинскую премьер-лигу хотят расширить до 16 команд

Заместитель главы украинской премьер-лиги Маркиян Ключковский рассчитывает, что за два года количество клубов в лиге будет увеличено. Сейчас в премьер-лиге выступают 12 команд.

– Мы должны развить проникновение футбола по стране, – цитирует "Футбол 24" Ключковского. – Речь о географическом распространении – увеличение премьер-лиги до 16 команд. Нужно вернуть футбол в крупные города. Речь о Днепре, Кривом Роге, Луцке, Ужгороде. Это не просто города без футбола – это рынок, который сейчас нами не охвачен, не монетизирован.