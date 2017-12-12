Скауты "Арсенала" и "Тоттенхэма" просматривали вратаря "Зари"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, что вратарь Андрей Лунин интересен двум английским клубам. По его словам, игрока просматривали скауты "Арсенала" и "Тоттенхэма".

- Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал", - цитирует пресс-служба "Зари" Рафаилова. - Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит.

В текущем сезоне 18-летний голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Украины, в которых пропустил 22 гола.