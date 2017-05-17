"Шахтер" выиграл Кубок Украины, победив в финале "Динамо"

"Шахтер" стал обладателем Кубка Украины-2016/17. В решающем матче клуб из Донецка обыграл киевское "Динамо" - 1:0. Единственный мяч на 80-й минуте забил Марлос.

"Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству побед в Кубке страны - теперь у обоих клубов их по 11. Дважды трофей выигрывал "Черноморец", еще по одному разу "Таврия" и "Ворскла". "Шахтер" в минувшем сезоне также выиграл чемпионат Украины.

Кубок Украины

Финал

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) - 1:0 (0:0)

Гол: Марлос, 80.

Нереализованный пенальти: Марлос, 8 (штанга).

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Коваленко (Малышев, 84), Тайсон, Бернард (Зубков, 90+1), Феррейра (Ордец, 90+3).

"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар (Цыганков, 84), Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 67), Шепелев, Антунеш, Ярмоленко, Беседин, Гармаш.

Предупреждения: Сидорчук, 54. Срна, 55. Кадар, 76. Феррейра, 76. Гармаш, 90+2. Пятов, 90+4.

Судья: Труханов.

17 мая. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".