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"Шахтер" продлил контракт со Срной

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"Шахтер" подписал новый контракт с защитником Дарио Срной, информирует пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. 34-летний игрок выступает в "Шахтере" с 2003 года. Он является абсолютным рекордсменом "горняков" по количеству матчей. На его счету 524 встречи и 49 голов. В этом сезоне он провел 32 игры и забил один гол.

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