"Шахтер" подписал 19-летнего хавбека сборной Израиля

"Шахтер" приобрел у "Маккаби" из Петах-Тиквы полузащитника Манора Соломона, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 19-летнего хавбека сборной Израиля​ рассчитан на 5 лет.

Соломон дебютировал в "Маккаби" 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне на его счету 2 гола в 12 поединках. За сборную Израиля он отыграл две встречи в 2018 году.

– Я восхищен, очень рад стать игроком "Шахтера" – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы, – сказал Соломон. – Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в "Шахтере" я смогу развиваться и совершенствоваться.

Хочу выигрывать титулы с "Шахтером", проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста.