"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"

"Шахтер" взял верх над "Зарей" в матче 8-го тура чемпионата Украины - 3:1. Дончане лидируют в турнирной таблице, набрав 21 очко из 24 возможных. По потерянным очкам, впрочем, преимущество у киевского "Динамо", которое потеряло только 2 балла, но провело на две игры меньше.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

8-й тур

"Шахтер" - "Заря" - 3:1 (1:1)

Голы: Громов, 13 (0:1). Кривцов, 32 (1:1). Опанасенко, 70 - в свои ворота (2:1). Бернард, 90 (3:1).