Сергей Ребров: "В чемпионате Украины должно быть не меньше 14 команд. 12 - это очень мало"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров​ выступил против формата украинской премьер-лиги с 12 командами. По мнению специалиста, в элитном дивизионе должно играть не меньше 14 клубов. До сезона-2014/15 в чемпионате Украины играло 16 клубов, следующие два сезона – 14. Текущий чемпионат проходит с 12 командами в два этапа.

– Когда я пришел на заседание, все были настроены на 12 команд. Я согласился, что сейчас мы абсолютно ничего поменять не можем, – цитирует официальный сайт "Динамо" Реброва. – Пытался донести, что в моем понимании в Украине не должно быть меньше 16, пусть 14 команд, но 12 – это очень мало. Игры в Ахтырке и Николаеве это показывают, когда к ним приезжают топ-клубы, там всегда ажиотаж. Главный критерий – это поле. В других моментах инфраструктуры можно пойти на уступки. В Николаеве, к примеру, построили достаточно комфортные раздевалки отдельно от основного комплекса. Можно дать год клубам первой лиги, помочь им привести в порядок инфраструктуру и попытаться в следующем чемпионате выйти хотя бы на 14 команд. Я попросил сделать все возможное, чтобы мы вернулись к формату чемпионата с 14-16 участниками.