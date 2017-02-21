Президент УПЛ: "Летом "Днепр" может исчезнуть"

Президент УПЛ Владимир Генинсон отметил, что "Днепр" может пойти по пути "Металлиста" и прекратить свое существование. Команда в этом сезоне уже лишилась 12 очков за долги перед бывшими тренерами и игроками. За неисполнение решений дисциплинарных органов ФИФА может перевести клуб в низший дивизион.

- Про "Днепр" уже было сказано все, мы все ждем решения по нему, - приводит Sport Arena слова Генинсона. - ФИФА старается не убивать чемпионаты посреди сезона. Скорее всего, все будет уже по окончании сезона. В первую очередь - перевод в первую лигу по решению ФИФА. Но вы сами видите, сколько очков у "Днепра". В прошлом году мы потеряли "Металлист", и сейчас рискуем таким же образом потерять "Днепр".