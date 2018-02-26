Мирон Маркевич: "Братья Суркисы выставили на посмешище и себя, и "Динамо"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал руководство киевского "Динамо" за жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на Федерацию футбола Украины. Ранее киевляне отказались ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины против местного клуба. "Мариуполю" присудили победу. "Динамо" обратилось в CAS, апелляция была отклонена.

– Для меня это не стало неожиданностью, – цитирует Matchday Маркевича. – Я ведь давно советовал братьям Суркисам не смешить людей и не обращаться в Лозанну. Есть регламент, который нужно выполнять. А так они выставили на посмешище и себя, и футбольный клуб "Динамо". Нужно было доказывать свою точку зрения до процесса в Лозанне, пытаться убедить коллег. А когда решение принято, то функционеры такого уровня не должны идти против организации. Теперь сама ФФУ должна оценить поведение своих представителей и дать оценку их действиям.

– Почему об опасности игры в Мариуполе говорят только представители менеджмента клуба? Ни разу мы не услышали об этом от игроков или представителей тренерского штаба...

– Я очень хорошо знаю, например, Александра Хацкевича. И мне сложно представить, чтобы он, или, скажем, Олег Лужный, сказали, что мы не будем играть в футбол по причине безопасности. И я бы говорил не только об игроках и тренерах. Я много общаюсь и с болельщиками "Динамо", в том числе с теми, кто воюет на Донбассе. Мало кто из них понял решение руководителей киевского клуба не ехать в Мариуполь.

– Сейчас Игорь Суркис во всех мариупольских бедах своего клуба обвиняет президента ФФУ Андрея Павелко: "Павелко не сделал, Павелко не выполнил, Павелко обещал". Откуда такая избирательность?

– Просто президент "Динамо" привык, что когда федерацию футбола возглавлял его брат, то он мог решить для "Динамо" любые вопросы. Любые! Засчитывались "компьютерные" голы, матчи переносились на любые даты и в любые города. О судействе я вообще молчу. Может, молодые тренеры не знают этого, но я-то через все это прошел! Похоже, они рассчитывали, что с нынешним президентом ФФУ все будет как раньше. Но сейчас ситуация поменялась, и, похоже, Игоря Суркиса это просто бесит.