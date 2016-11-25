Комитет по этике ФФУ признал договорными восемь матчей

Комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины признал договорными восемь матчей молодежной и первой украинской лиги, сообщает Matchday. По словам главы комитета Игоря Кочетова, данные уже были направлены в КДК.

- Мы уже направили в КДК ФФУ список из восьми матчей, которые были признаны нами договорными, - сказал Кочетов. - Эту статистику, кому это интересно, могут вести все. Она есть в комитете. Мы периодически подаем в КДК материалы, а когда они будут рассматриваться, знают только в самом КДК.

На сегодняшний день рассмотрены 8 таких матчей – они игрались в течение этого года и в конце прошлого. Это матчи молодежной и первой лиги, по ним уже есть решения КДК. Еще 5 материалов по матчам находятся на рассмотрении. Надеюсь, что в скором времени их рассмотрят.