Киевский "Арсенал" одержал первую победу после возвращения в УПЛ

Киевский "Арсенал" победил "Карпаты" в матче 6-го тура чемпионата Украины - 2:1. Для столичной команды это первая победа в сезоне после возвращения в элитный дивизион (технически это дебют клуба в УПЛ, поскольку его предшественник был расформирован).

Несмотря на победу, "Арсенал" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

6-й тур

"Заря" - "Десна" - 0:2 (0:1)

Голы: Старенький, 11 (0:1). Безбородько, 73 (0:2).

"Карпаты" - "Арсенал" - 1:2 (0:2)

Голы: Ориховский, 28 (0:1). Гринь, 39 (0:2). Эрбес, 55 (1:2).

Незабитый пенальти: Карраскаль (К), 52.

Удаление: Пирис (А), 85.

"Мариуполь" - "Львов" - 2:2 (0:1)

Голы: Парамонов, 45+2 (0:1). Пихалонок, 49 (1:1). Дуарте, 51 (1:2). Чурко, 59 (2:2).

Незабитый пенальти: Дуарте (Л), 6.