Гендиректор "Зари": "Вернидуб остается главным тренером, вопрос закрыт"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что главный тренер команды Юрий Вернидуб продолжит работу. Ранее он объявил, что хочет уйти в отставку после матча квалификации Лиги Европы с "РБ Лейпциг" (2:3).

- Вы читали что-нибудь на официальном сайте "Зари" об этой ситуации? Значит, все как было, все так и есть, - цитирует функционера Tibuna.com. - Все кадровые изменения и новости бывают на официальном сайте. Вопрос закрыт.

До этого специалист заявлял, что у него было предложение от российского клуба.