17:03 | Футбол — Украина

Гендиректор "Зари": "Вернидуб остается главным тренером, вопрос закрыт"


Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что главный тренер команды Юрий Вернидуб продолжит работу. Ранее он объявил, что хочет уйти в отставку после матча квалификации Лиги Европы с "РБ Лейпциг" (2:3).

- Вы читали что-нибудь на официальном сайте "Зари" об этой ситуации? Значит, все как было, все так и есть, - цитирует функционера Tibuna.com. - Все кадровые изменения и новости бывают на официальном сайте. Вопрос закрыт.

До этого специалист заявлял, что у него было предложение от российского клуба.

 

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1066626727.html

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