Фред: "Подумал, что вызов в сборную Бразилии - это шутка"

Полузащитник "Шахтера" Фред рассказал о том, что ему приятно вернуться в сборную Бразилии. Главный тренер национальной команды Тите впервые за два года вызвал футболиста на матчи против Боливии и Чили.

- Очень приятно вновь вернуться в сборную, - цитирует Lance Фреда. - Я много работал для этого, а сейчас у меня отличный период в "Шахтере". Постараюсь использовать эту возможность. Конкуренция в сборной очень высока, но я хочу получить вызов и на чемпионат мира.

Я ехал на тренировку вместе с моим агентом. В этот момент мне позвонил друг и сказал, что я вызван в сборную Бразилии. Сначала подумал, что это шутка, но потом открыл интернет и убедился в этом.