ФИФА может перевести "Днепр" в первую лигу

Федерация футбола Украины (ФФУ) и "Днепр" получили письмо с предостережениями от Международной федерации футбола (ФИФА), утверждает Tribuna.com. В нем сообщается, что клуб должен погасить долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В противном случае 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.

Напомним, "Днепр" в этом сезоне уже лишался шести очков за долги. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Украины и находится в двух баллах от зоны вылета. Также днепропетровцам грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами.