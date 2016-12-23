10:36 | ФУТБОЛ — Украина

ФИФА может перевести "Днепр" в первую лигу

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Федерация футбола Украины (ФФУ) и "Днепр" получили письмо с предостережениями от Международной федерации футбола (ФИФА), утверждает Tribuna.com. В нем сообщается, что клуб должен погасить долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В противном случае 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.

Напомним, "Днепр" в этом сезоне уже лишался шести очков за долги. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Украины и находится в двух баллах от зоны вылета. Также днепропетровцам грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами.

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1046830975.html

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