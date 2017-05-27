"Днепр" вылетел из украинской премьер-лиги

"Днепр" официально расстался с украинской премьер-лигой. В матче 31-го тура чемпионата страны в группе вылета он уступил "Ворскле" - 0:1.
Отметим, что с "Днепра" из-за различных задолженностей в этом сезоне было снято 15 очков, из-за чего клуб и опустился в зону вылета. По 6 очков были сняты с "Волыни", которая ранее также оформила вылет в первую лигу, а также "Карпат", занявших спасительное десятое место.
Отметим, что в прошлом сезоне "Днепр" стал бронзовым призером чемпионата Украины, а два года назад играл в финале Лиги Европы, где уступил "Севилье" (2:3).
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Группа вылета
31-й тур
"Ворскла" - "Днепр" - 1:0 (0:0)
Гол: Шарпар, 49.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/ukraine/premier/2016-2017/
marksan
Он не вылетел (хамская терминология) его просто "ушли"!
19:35