Чемпионат Украины могут расширить до 16 клубов

В следующем сезоне премьер-лиги Украины могут сыграть 16 клубов, утверждает plussport.com.ua. По словам президента ПФЛ Украины Сергея Макарова, целых пять клубов проходят аттестацию для участия в элитном дивизионе: "Верес", "Десна", "Ильичевец", "Гелиос" и "Арсенал-Киев". В текущем сезоне в чемпионате Украины играют 12 клубов, однако "Днепр", с которого за долги уже сняли 12 очков, может прекратить существование. Предыдущие два сезона в украинском чемпионате выступало 14 клубов, а 16 команд играли вплоть до сезона-2013/14.