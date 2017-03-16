11:43 | ФУТБОЛ — Украина

Чемпионат Украины могут расширить до 16 клубов

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В следующем сезоне премьер-лиги Украины могут сыграть 16 клубов, утверждает plussport.com.ua. По словам президента ПФЛ Украины Сергея Макарова, целых пять клубов проходят аттестацию для участия в элитном дивизионе: "Верес", "Десна", "Ильичевец", "Гелиос" и "Арсенал-Киев". В текущем сезоне в чемпионате Украины играют 12 клубов, однако "Днепр", с которого за долги уже сняли 12 очков, может прекратить существование. Предыдущие два сезона в украинском чемпионате выступало 14 клубов, а 16 команд играли вплоть до сезона-2013/14.

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