Андрей Воронин: "Ярмоленко не готов играть в Англии, как и все нынешние украинцы"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Байера" и сборной Украины Андрей Воронин выразил уверенность в том, что форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не готов играть в чемпионате Англии. По его словам, эта лига не подойдет футболисту.

- Никто из нынешних украинских игроков не готов играть в английском футболе. Ярмоленко в том числе. Мое мнение, что это просто не его чемпионат, - сказал Воронин в интервью FootballHub. - Я все время сам мечтал туда попасть. Все преподносят премьер-лигу, говорят, что это самый сильный чемпионат, но я был после Германии чуть разочарован.

Атмосфера и стадионы хороши, но если брать сам футбол, то это был не мой стиль игры, не то, что мне бы нравилось. 90 процентов матча - это единоборства и как такового футбола нет. Плюс очень тяжело, потому что нет перерыва - чемпионат, всего четыре кубка, времени на восстановление нет. На сегодняшний день, если брать всех футболистов, которые туда поехали, только Канчельскис сумел заиграть.