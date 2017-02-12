Андрей Шевченко: "Сборная Украины обратит внимание на Бланко-Лещука, если он будет забивать за "Шахтер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, посетивший сборы "Шахтера", подчеркнул, что получил всю информацию об игроках, вызываемых в национальную команду. По словам специалиста, сборная обратит внимание на нападающего Густаво Бланко-Лещука, если он продолжит забивать и регулярно выходить на поле в основном составе "горняков".

- Я продуктивно пообщался с наставником "Шахтера" Паулу Фонсекой, получив нужную информацию по всем сборникам, - приводит "Команда" слова Шевченко. - Команда сконцентрирована, провела неплохой матч против Риу Аве. Приятно, что игроки национальной сборной находятся в неплохой форме. Начал тренироваться Бутко. По настроению ребят я увидел, что все они с нетерпением ждут возобновления сезона.

Как главный тренер я переживаю за выступление "Шахтера", и сборников в частности, на европейской арене. Хочется, чтобы "горняки" хорошо сыграли против "Сельты" в Лиге Европы. К сожалению, двухмесячная пауза выбивает все отечественные коллективы из колеи. В Европе таких перерывов нет. Надеюсь, у "Шахтера", глядя на то, как сейчас выглядит команда, проблем не будет.

- Густаво Бланко-Лещук не раз говорил, что хотел бы сыграть за сборную Украины. Какие его качества вы могли бы выделить?

- Самое главное - это его желание. Если он и дальше будет играть в основном составе, забивать голы, приносить пользу "Шахтеру", то, конечно, мы обратим на него внимание.