Андрей Павелко: "На Украине расследуются по 20-30 матчей, которые могут быть договорными"

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко рассказал о борьбе с договорными матчами. По его словам, проведены соответствующие оперативные мероприятия.

– Договорные матчи являются главной угрозой современного футбола, поскольку разрушают ключевую идею и философию этой прекрасной игры – честную спортивную борьбу, которой восхищаются миллионы болельщиков во всем мире, поэтому важно, что этот форум собрал специалистов, мечтающих очистить футбол от такого позорного явления, – цитирует "Футбол 24" Павелко. – Все началось с разработанной нами и утвержденной Верховной Радой Украины законодательной инициативы, которая позволила создать эффективный механизм выявления фактов match fixing, определила субъектов противодействия коррупционным правонарушениям в спорте и установила ответственность за коррупционное влияние на результаты соревнований. Далее произошло формирование команды опытных специалистов, которые вошли в состав Комитета по этике и честной игры ФФУ, футбольной прокуратуры, и налаживание тесного сотрудничества с правоохранительными органами. Впервые в истории органы футбольного правосудия ФФУ получили доступ к материалам полиции о договорных матчах и официальные доказательства, которые можно использовать в выявлении и расследовании договорных матчей.

В общем коалиция ФФУ против договорных матчей объединила лучших специалистов и людей футбола, что и помогло правоохранителям провести уже две масштабные спецоперации по выявлению и обысков подозреваемых в организации и участии в договорных матчах. Мы прекрасно понимаем, что это только начало долгого пути очищения футбола от коррупции, которая его разрушает. Однако мы уже имеем серьезные положительные результаты. Например, сейчас органы футбольного правосудия не акцентируют внимание только на одном отдельном матче, который попал под подозрение, а расследуют сразу по 20-30 поединков, в которых были задействованы те же организаторы или участники коррупционных схем. Это значительно упрощает ход, экономит время и позволяет найти комплексное решение проблемы.