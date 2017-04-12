Александр Алиев: "Смородская просила у меня прощения"

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Алиев заявил, что не завершал карьеру и надеется найти себе новую команду. 32-летний украинец выступает сейчас за любительскую команду "Катандзаро". Экс-игрок красно-зеленых рассказал, из-за чего у него появились разногласия с бывшим президентом клуба Ольгой Смородской.

- Карьеру я не завершал, объявлений на этот счет не делал, – сказал Алиев в интервью FootballHub. - Сейчас поддерживаю форму. Думаю, в скором времени найду себе новую команду.

"Локомотив" не хотел меня отпускать. У меня было большое желание уйти. Я ничего не платил московскому клубу. Тогда дал слово Семину, что после завершения сезона уйду. Если я сказал, то буду делать это до конца. Хотя и Смородская просила прощения у меня, где она была неправа. Был такой инцидент, когда мы были в Лозанне. У было много свободного времени, и я поехал в Женеву. Просто сел не на ту электричку, которая останавливалась на каждой станции, из-за чего опоздал на сбор, хотя тогда Палыч сам лично меня отпустил. В тот момент Смородская появилась на собрании. Опоздал буквально на 20 минут. Меня оштрафовали, хотя я был категорически против, после этого у нас пошли эти разногласия, поругались.

Потом у меня сильно спина, меня не брали на сборы с "Локомотивом". Можно сказать, дали пинка – тренируйся сам. Думали, не буду тренироваться, не буду приезжать, но я всегда тренировался ал с "Локо-2" в манеже. Потом она меня вызвала, начала говорить со мной, просила прощения. Но я сказал: "Ольга Юрьевна, я не обижаюсь, но поймите, больше здесь играть не хочу. Дал слово и я его сдержу". Так и получилось. В 12 часов ночи закрывалось трансферное окно, и без двадцати двенадцать согласовали переход.