Жозе Моуринью: "Лукаку после трансфера Неймара стоил бы 150 миллионов фунтов стерлингов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что доволен трансферной кампанией клуба. По его словам, "красные дьяволы" поступили правилньо, подписав Ромелу Лукаку и Неманью Матича в первой половине лета.

- Мы поступили умно, - приводит The Times слова Моуринью. - Предполагали, что может произойти событие, которое изменит рынок. Это трансфер Неймара. Думаю, Лукаку в августе стоил бы 150 миллионов фунтов стерлингов, а Матич - 60-70 миллионов. Хорошо, что подписали их раньше. А если бы рекорд по-прежнему принадлежал Погба, то "Ливерпуль" отпустил бы Коутинью в "Барселону" за 101 миллион.

Напомним, "МЮ" купил Лукаку у "Эвертона" за 75 миллионов фунтов стерлингов, Матича - у "Челси" за 40 миллионов. "ПСЖ" подписал Неймара за 200 миллионов фунтов стерлингов.