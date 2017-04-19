15:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

В Турции Смолова сватают в "Фенербахче" Адвоката

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов согласился перейти в "Фенербахче", утверждает Mynet. По информации турецкого портала, клубы уже согласовали сумму трансфера 27-летнего игрока сборной России – 12 миллионов евро. Однако из-за решения УЕФА по финансовому fair play "Фенербахче", прежде чем купить кого-то, должен сначала продать одного или нескольких игроков.

Сообщается, что на переход Смолова уговорили бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, который сейчас возглавляет "Фенербахче", и его помощник Марио Бин, с которым форвард знаком по работе в "Фейеноорде". В марте Адвокат заявил, что завершит тренерскую карьеру после этого сезона, по информации голландских СМИ, вместе с ним из "Фенербахче" уйдут и его помощники.

Впрочем, по данным "СЭ", приоритетными вариантами для Смолова являются немецкие клубы, в частности дортмундская "Боруссия".

Смолов – лидер бомбардирской гонки чемпионата России этого сезона: 13 голов в 16 матчах и лучший бомбардир премьер-лиги-2015/16 (20 забитых мячах в 20 играх).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Вполне ништяковый "топ-клуб" для Федюньки, "Ф-бахча" постоянно "заигран" в плей-офф ЛЧ и турецким Смола, наверное, тоже владеет. Перспективный переход!!! Кальян себе купит, покайфует в общем!

15:25

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