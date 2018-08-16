04:05 | Футбол — Трансферы

Спортивный директор ПАОК: "Дойти до конца с трансфером Вернблума очень непросто"


Спортивный директор ПАОК Любош Михел в интервью "Известиям" сообщил, что трансфер полузащитника Понтуса Вернблума может быть завершен к концу недели. Ранее сообщалось, что игрок прибыл в Салоники на подписание контракта.

– В ПАОКе выступают несколько футболистов, которые играли в России. Сейчас уровень заплат в РПЛ несколько снизился. Это сделало наших игроков более доступными для греческих клубов?

Да, ПАОК сейчас способен приглашать игроков из чемпионата России, но понятно, что мы все равно не способны забирать лидеров "Спартака" или "Зенита". Мы приобретаем футболистов, которые не получают желаемого игрового времени в РПЛ. Тот же Маурисио, который мало играл в "Зените", перешел к нам. В прошлом сезоне мы арендовали у питерцев Роберта Мака, который нечасто играл при Манчини. Также мы приобрели у "Ахмата" Лео Жабу. Не исключено, что в будущем у нас появятся и другие футболисты из РПЛ. Возможно, это связано с тем, что президент клуба Иван Саввиди сам из России, хорошо знает ваш трансферный рынок и имеет много друзей в этой сфере.

– Ходит много разговоров о скором переходе в ПАОК бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. Как оцените вероятность этого трансфера?

– Дойти до конца с таким трансфером очень непросто. Надеюсь, все будет хорошо и нам удастся завершить сделку до конца этой недели.

Дополнительная информация

https://iz.ru/778188/sevastian-terletckii/liubosh-mikhel-zobnin-gotov-igrat-v-top-klube

К комментариям
0
Материалы других СМИ