Спортивный директор ПАОК: "Дойти до конца с трансфером Вернблума очень непросто"

Спортивный директор ПАОК Любош Михел в интервью "Известиям" сообщил, что трансфер полузащитника Понтуса Вернблума может быть завершен к концу недели. Ранее сообщалось, что игрок прибыл в Салоники на подписание контракта.

– В ПАОКе выступают несколько футболистов, которые играли в России. Сейчас уровень заплат в РПЛ несколько снизился. Это сделало наших игроков более доступными для греческих клубов?

– Да, ПАОК сейчас способен приглашать игроков из чемпионата России, но понятно, что мы все равно не способны забирать лидеров "Спартака" или "Зенита". Мы приобретаем футболистов, которые не получают желаемого игрового времени в РПЛ. Тот же Маурисио, который мало играл в "Зените", перешел к нам. В прошлом сезоне мы арендовали у питерцев Роберта Мака, который нечасто играл при Манчини. Также мы приобрели у "Ахмата" Лео Жабу. Не исключено, что в будущем у нас появятся и другие футболисты из РПЛ. Возможно, это связано с тем, что президент клуба Иван Саввиди сам из России, хорошо знает ваш трансферный рынок и имеет много друзей в этой сфере.

– Ходит много разговоров о скором переходе в ПАОК бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. Как оцените вероятность этого трансфера?

– Дойти до конца с таким трансфером очень непросто. Надеюсь, все будет хорошо и нам удастся завершить сделку до конца этой недели.