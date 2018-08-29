17:00 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Торино" не устраивает предложение киевского "Динамо" по Ньянгу, которым интересовались "Локомотив" и "Зенит"


Нападающий "Торино" М'Бай Ньянг вызывает интерес у киевского "Динамо", сообщает программа "Та то таке  на Youtube. При этом стороны не пришли к соглашению.

Сообщается, что стороны ведут переговоры, но соглашения пока нет. "Торино" не устраивают те деньги, которые предлагают "Динамо". Так как киевский клуб не вышел в Лигу чемпионов, с осуществлением трансфера могут возникнуть проблемы.

Ранее сообщалось, что  23-летнего игрока предложили "Зениту", также интерес к нему проявляют "Локомотив" и "Ренн".

Ньянг защищает цвета "Торино" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Италии и забил 4 гола.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/

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