СМИ: "Реал" интересуется футболистом "Коринтианса" Педринью

"Реал" хочет приобрести вингера "Коринтианса" Педринью, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, испанский клуб ведет переговоры по игроку. Переход может состояться уже в январе. Сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 50 миллионов долларов. При этом ожидается, что в случае перехода футболист отправится в аренду в "Вальядолид" до конца сезона.

20-летний бразилец в текущем сезоне провел 38 матчей за "Коринтианс" и сделал четыре голевые передачи. Он играет на правом фланге, но может сыграть и слева.

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