Слуцкий может пригласить в "Халл" защитника "Челси"

Новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий заинтересован в приобретении защитника "Челси" Томаша Каласа, который минувший сезон провел в аренде в "Фулхэме". По информации Goal.com российский специалист может провести переговоры по игроку напрямую с владельцем команды Романом Абрамовичем.

Отмечается, что сам чешский футболист не хочет отправляться по арендам и надеется продолжить карьеру в клубах на полноценной основе. В минувшем сезоне Калас, стоимость которого по данным Transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро, провел 40 матчей в клубных соревнованиях, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.