"Сент-Этьен" объявил об аренде Эрнани у "Зенита"

"Сент-Этьен" на официальном сайте объявил об аренде у "Зенита" полузащитника Эрнани. 23-летний бразилец до конца этого сезона будет выступать за французскую команду, а затем вернется в российский клуб, так как в соглашении не прописано право выкупа. Он стал четвертым новичком "зеленых" этим летом.

Напомним, Эрнани перебрался в "Зенит" из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро) в январе этого года. В весенней части сезона Эрнани провел 8 матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.