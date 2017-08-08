"Сент-Этьен" объявил об аренде Эрнани у "Зенита"

"Сент-Этьен" на официальном сайте объявил об аренде у "Зенита" полузащитника Эрнани. 23-летний бразилец до конца этого сезона будет выступать за французскую команду, а затем вернется в российский клуб, так как в соглашении не прописано право выкупа. Он стал четвертым новичком "зеленых" этим летом.
Напомним, Эрнани перебрался в "Зенит" из "Атлетику Паранаэнсе" (сумма сделки, по данным transfermarkt.com, составила 8 миллионов евро) в январе этого года. В весенней части сезона Эрнани провел 8 матчей в чемпионате России и один – в Лиге Европы.
[OFFICIEL] 💥 Le milieu de terrain 🇧🇷 #Hernani rejoint l'#ASSE sous forme d'un prêt d'une saison ➡ https://t.co/hZz6wS4awY #BienvenueHernani pic.twitter.com/2aM98QtsFg– AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 8 августа 2017 г.
Dymanomashina
Скатертью дорожка! Бестолковый игрок...
20:19
MaximovDmitry
Наконец-то!
18:46