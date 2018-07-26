"Реал" нашел замену Роналду

"Реал" может приобрести нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, утверждает AS. 31-летний уругваец рассатривается в качестве замены форварду Криштиану Роналду, перешедшему 10 июля в "Ювентус".

По мнению руководства "Реала", Кавани является дешевой альтернативой нападающим "ПСЖ" Неймару и Кильяну Мбаппе, которые ранее рассматривались как приоритетные кандидаты на переход в мадридский клуб.

В минувшем сезоне Кавани провел 48 матчей в составе "ПСЖ" и забил 40 голов.