Патрик Клюйверт о своем сыне: "Ему рано переходить в "Барселону"

Бывший нападающий сборной Голландии и "Барселоны" Патрик Клюйверт считает, что его сыну Джастину, выступающему на позиции полузащитника в "Аяксе", пока не стоит переходить в топ-клуб.

- Для перехода в большой клуб еще не пришло время, - приводит слова экс-футболиста Goal. - Он всего лишь второй год играет в чемпионате Голландии, поэтому переход в топ-клуб не должен быть приоритетным вариантом. Ему нужно спокойно двигаться вперед, а я поддержу любой его выбор.

Ранее сообщалось, что Джастин Клюйверт близок к переходу в "Рому". В минувшем сезоне он провел 30 игр в чемпионате Голландии и забил 10 голов.