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12:25 | Футбол — Трансферы

Окончательное предложение "Атлетико" по Диегу Косте составило 65 миллионов евро


"Атлетико" сделал окончательное предложение "Челси" по трансферу нападающего Диегу Косты, сообщает Marca. По информации источника, испанский клуб готов заплатить за 28-летнего игрока 65 миллионов евро, 10 из которых составят бонусы.

Отмечается, что стороны пока не пришли к соглашению. Руководство "синих" не хочет платить Косте 5 процентов от суммы трансфера (свыше 3,2 миллиона евро. - Прим. "СЭ"), несмотря на то, что такой пункт есть в контракте игрока. "Матрасники" также не собираются выплачивать футболисту указанную сумму.

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом "Челси". 11 сентября форвард покинул Бразилию и вернулся в Мадрид, где тренируется по индивидуальной программе. Он уже выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 год.

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