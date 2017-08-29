Нету прошел медосмотр в "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прошел в одной из турецких клиник медицинское обследование, сообщает пресс-служба "Фенербахче". В ближайшее время футболист подпишет с новым клубом контракт.

Ранее сообщалось, что Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. 29-летний футболист будет получать два миллиона евро. Петербургский клуб за аренду получит один миллион.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами истекает летом 2019 года.