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13:06 | Футбол — Трансферы

Нету прошел медосмотр в "Фенербахче"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету прошел в одной из турецких клиник медицинское обследование, сообщает пресс-служба "Фенербахче". В ближайшее время футболист подпишет с новым клубом контракт.

Ранее сообщалось, что Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. 29-летний футболист будет получать два миллиона евро. Петербургский клуб за аренду получит один миллион.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами истекает летом 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SportF@n

его и забесплатно можно было отдать. Сколько он голов привёз за годы своего выступления..

13:24

kauperwood37

надеюсь, это означает, что нов. и норм. цз все-таки будет куплен

13:24

Millwall82

Зениту бы такой игрок как Ругани. В Жувентусе он все равно не играет.

13:18

Millwall82

А сам Нету хотел играть в РФПЛ? Не думаю. Ну и тем более турки потом его за 5 млн выкупят.

13:17

Raketa80s

А че так за дешево отдают в аренду. Лучше в РФПЛ в аренду отдали. Наша лига от этого точно выйграла бы, все таки игрок сб.Португалии.

13:13