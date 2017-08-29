Нету прошел медосмотр в "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прошел в одной из турецких клиник медицинское обследование, сообщает пресс-служба "Фенербахче". В ближайшее время футболист подпишет с новым клубом контракт.
Ранее сообщалось, что Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. 29-летний футболист будет получать два миллиона евро. Петербургский клуб за аренду получит один миллион.
Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами истекает летом 2019 года.
Luis Neto Sağlık Kontrolünden Geçirildi | https://t.co/Mvk7kONB7w pic.twitter.com/47bkyJG2pY– Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 29 августа 2017 г.
SportF@n
его и забесплатно можно было отдать. Сколько он голов привёз за годы своего выступления..
13:24
kauperwood37
надеюсь, это означает, что нов. и норм. цз все-таки будет куплен
13:24
Millwall82
Зениту бы такой игрок как Ругани. В Жувентусе он все равно не играет.
13:18
Millwall82
А сам Нету хотел играть в РФПЛ? Не думаю. Ну и тем более турки потом его за 5 млн выкупят.
13:17
Raketa80s
А че так за дешево отдают в аренду. Лучше в РФПЛ в аренду отдали. Наша лига от этого точно выйграла бы, все таки игрок сб.Португалии.
13:13