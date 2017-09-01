"Монако" заработал 294 миллиона евро на продаже четырех игроков

"Монако" получил прибыль в размере 294 миллионов евро с продажи четырех основных игроков этим летом, сообщает GFFN. Полузащитник Бернарду Силва и защитник Бенжамен Менди перешли в "Манчестер Сити" за 50 и 57 миллионов евро соответственно, а были куплены за 15 миллионов евро каждый. Полузащитник Темуе Бакайоко перешел в "Челси" за 45 миллионов евро, а был куплен за 8 миллионов евро. Воспитанник академии "Монако" Кильян Мбаппе отправился в аренду в "ПСЖ" и принесет своему клубу 180 миллионов евро, прописанные в качестве суммы выкупа контракта игрока следующим летом.