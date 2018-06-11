Мартин Шкртел: "Вернуться в "Зенит"? Ха-ха, нет ничего невозможного!"

Экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел в интервью "СЭ" отметил, что следит за чемпионатом России и знает, что команду возглавил Сергей Семак. 33-летний словак сейчас выступает в составе "Фенербахче".

- Прошло уже десять лет. Кого-нибудь из нынешнего состава знаете?

- По именам мало кого назову – команда сильно поменялась с того дня, что я ушел. Но лично знаю Анюкова, с которым играл в "Зените", и Ивановича, против которого выступал в английской премьер-лиге. Знаю, что "Зенит" после отставки Роберто Манчини возглавил Сергей Семак. Я помню его как футболиста, он играл в Петербурге против меня. Я слежу за чемпионатом России и знаю, что Семак работал в "Уфе" в этом сезоне. Он молодой и амбициозный тренер. Надеюсь, он добьется успеха в "Зените".

- В последний год в петербургский клуб вернулось много людей. Может, и вы вернетесь?

- Ха-ха, нет ничего невозможного! Но, скорее всего, я вернусь в Санкт-Петербург в качестве туриста, а не игрока. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Мартина Шкртела