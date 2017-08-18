"Ливерпуль" отказался отпускать Коутинью в "Барселону" за 124 миллиона евро

"Барселона" сделала третье предложение "Ливерпулю" по покупке полузащитника Филиппе Коутинью в летнее трансферное окно. Как утверждает Daily Mail, на сей раз каталонцы предлагали за хавбека 124 миллиона евро, но вновь получили отказ англичан. Подчеркивается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп категорически отказывается отпускать своего подопечного.

Ранее сообщалось, что бразилец сделал официальный запрос руководству "Ливерпуля" с просьбой выставить его на трансферный рынок, но также получил отказ. "Барселона" видит в Коутинью сменщика Неймару, который за 222 миллиона евро перешел в "ПСЖ".