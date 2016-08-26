Источник: "Спартак" достиг договоренности с "Палермо" о трансфере Гонсалеса

"Спартак" и "Палермо" договорились о трансфере защитника Джанкарло Гонсалеса. Окончательная сумма сделки составит 5 миллионов евро. Сообщается, что игрок давно хотел сменить обстановку и искал подходящие варианты, сообщает Мediagol.

28-летний костариканец выступает за "Палермо" с 2014 года. За это время он провел 63 матча и забил три гола.