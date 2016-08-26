Источник: "Спартак" достиг договоренности с "Палермо" о трансфере Гонсалеса

"Спартак" и "Палермо" договорились о трансфере защитника Джанкарло Гонсалеса. Окончательная сумма сделки составит 5 миллионов евро. Сообщается, что игрок давно хотел сменить обстановку и искал подходящие варианты, сообщает Мediagol.
28-летний костариканец выступает за "Палермо" с 2014 года. За это время он провел 63 матча и забил три гола.
Костариканец
Начну топить за Спартак... с децтва.
17:42
Джон....Сильвер
Спартак напоминает бомжа с помойки
17:35
Валерий Милан-Монако
Не стоит гнаться за дешёвым товаром( хорошего уровня игрока никто не продаст за спасибо
17:10
UberAdekvat
Заголовок должен звучать так: Очередная сплетня: "СПАРТАК" ДОСТИГ ДОГОВОРЕННОСТИ С "ПАЛЕРМО" О ТРАНСФЕРЕ ГОНСАЛЕСА
17:08
onlywhitespartak
Если верить источникам то спартак тренирует Бердыев в защите у него чорлука , в полузащите диара и в нападение коноплянка )) хотя судя по суме вполне реально
16:42