16:32 | ФУТБОЛ — Трансферы

Источник: "Спартак" достиг договоренности с "Палермо" о трансфере Гонсалеса

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"Спартак" и "Палермо" договорились о трансфере защитника Джанкарло Гонсалеса. Окончательная сумма сделки составит 5 миллионов евро. Сообщается, что игрок давно хотел сменить обстановку и искал подходящие варианты, сообщает Мediagol.

28-летний костариканец выступает за "Палермо" с 2014 года. За это время он провел 63 матча и забил три гола. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Костариканец

Начну топить за Спартак... с децтва.

17:42

Джон....Сильвер

Спартак напоминает бомжа с помойки

17:35

Валерий Милан-Монако

Не стоит гнаться за дешёвым товаром( хорошего уровня игрока никто не продаст за спасибо

17:10

UberAdekvat

Заголовок должен звучать так: Очередная сплетня: "СПАРТАК" ДОСТИГ ДОГОВОРЕННОСТИ С "ПАЛЕРМО" О ТРАНСФЕРЕ ГОНСАЛЕСА

17:08

onlywhitespartak

Если верить источникам то спартак тренирует Бердыев в защите у него чорлука , в полузащите диара и в нападение коноплянка )) хотя судя по суме вполне реально

16:42

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Материалы других СМИ