Источник: Головин станет игроком "Челси" на следующей неделе

Хавбек ЦСКА Александр Головин на следующей неделе станет игроком "Челси", утверждает итальянский журналист Альфредо Педулла.

Кроме того, ожидается, что к лондонскому клубу присоединятся игроки "Ювентуса" Гонсало Игуаин и Даниэле Ругани, а также голкипер "Ромы" Алиссон, который заменит Тибо Куртуа, уходящего в "Реал".

Chelsea next week: Rugani, Higuain, Golovin and goalkeeper Courtois-Alisson – Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 14 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Головин провел 43 матча в составе ЦСКА, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.