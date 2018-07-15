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Источник: Головин станет игроком "Челси" на следующей неделе

Александр Головин. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр Головин. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Хавбек ЦСКА Александр Головин на следующей неделе станет игроком "Челси", утверждает итальянский журналист Альфредо Педулла

Кроме того, ожидается, что к лондонскому клубу присоединятся игроки "Ювентуса"  Гонсало Игуаин и Даниэле Ругани, а также голкипер "Ромы"  Алиссон, который заменит Тибо Куртуа, уходящего в "Реал".

В минувшем сезоне Головин провел 43 матча в составе ЦСКА, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. 

 

 

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