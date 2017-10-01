Зозуля забил свой второй гол за "Альбасете"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля забил за свой новый клуб второй гол. В матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Нумансии" форвард сравнял счет на 45-й минуте. Однако гол не помог его команде набрать в этой встрече очки. "Нумансия" одержал победу со счетом 5:1.

Отметим, что в текущем сезоне 27-летний украинец за четыре матча забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Зозуля подписал с "Альбасете" годичный контракт. Ранее он выступал за "Бетис".