12:22 | ФУТБОЛ — Испания

Жерар Пике: "Мне нравится провоцировать "Реал"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что сознательно провоцирует иногда соперников из "Реала". По его словам, такие пикировки создают дополнительную остроту противостояния.

– Я признаю, что мне нравится провоцировать, нравится создавать напряженность в чисто спортивном смысле, – цитирует Goal Пике. – Думаю, без этого футбол людям не так интересен. Без соперничества "Реала" и "Барселоны" не будет ощущения, что это матч жизни и смерти, который решает многое. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом, и это может создать определенный хаос. Но нам удается понимать друг друга.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Признался, молодец, а то я думал, что он просто г....к

13:43

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