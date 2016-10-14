Жерар Пике: "Мне нравится провоцировать "Реал"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что сознательно провоцирует иногда соперников из "Реала". По его словам, такие пикировки создают дополнительную остроту противостояния.

– Я признаю, что мне нравится провоцировать, нравится создавать напряженность в чисто спортивном смысле, – цитирует Goal Пике. – Думаю, без этого футбол людям не так интересен. Без соперничества "Реала" и "Барселоны" не будет ощущения, что это матч жизни и смерти, который решает многое. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом, и это может создать определенный хаос. Но нам удается понимать друг друга.