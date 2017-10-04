Жерар Пике: "Есть радикальные журналисты, которые не хотят, чтобы сборная Испании выиграла ЧМ"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике на пресс-конференции заявил, что некоторые журналисты не хотят, чтобы сборная Испании выиграла чемпионат мира-2018. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

- Забить победный гол в финале чемпионата мира? Может быть, есть некоторые радикальные журналисты, которые не хотели бы, чтобы мы выиграли чемпионат мира, - цитирует Football Espana Пике. - Я же хочу, чтобы люди видели, что я последователен, защищаю то, во что верю и уважаю, что другие могут думать по-другому. Я только прошу уважения.