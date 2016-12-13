"Вильярреал" без Черышева разгромил "Атлетико"

"Вильярреал" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании разгромил "Атлетико" - 3:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев участия в этой встрече не принимал.

Благодаря этому успеху, пдопечные Франа Эскрибы обошли команду Диего Симеоне в турнирной таблице и поднялись на 4-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Вильярреал" - "Атлетико" - 3:0 (2:0)

Голы: Тригерос, 28 (1:0). Хонатан дос Сантос, 38 (2:0). Р.Сориано, 90+3 (3:0).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Н`Диай, 90+2), Пату (Эрнандес, 79), Сансоне (Борре, 90).

"Атлетико": Облак (Мойя, 41), Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Тиагу (Сауль, 30), Габи, Коке, Гамейро, Гризманн, Корреа (Феррейра-Карраско, 65).

Предупреждения: Сансоне, 42. Корреа, 45. Хонатан дос Сантос, 45+2. Габи, 67. Сауль, 85. Альваро Гонсалес, 85.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

12 декабря. Вильярреал. El Madrigal.