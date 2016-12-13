00:41 | ФУТБОЛ — Испания

"Вильярреал" без Черышева разгромил "Атлетико"

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"Вильярреал" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании разгромил "Атлетико" - 3:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев участия в этой встрече не принимал.

Благодаря этому успеху, пдопечные Франа Эскрибы обошли команду Диего Симеоне в турнирной таблице и поднялись на 4-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Вильярреал" - "Атлетико" - 3:0 (2:0)

Голы: Тригерос, 28 (1:0). Хонатан дос Сантос, 38 (2:0). Р.Сориано, 90+3 (3:0).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Н`Диай, 90+2), Пату (Эрнандес, 79), Сансоне (Борре, 90).

"Атлетико": Облак (Мойя, 41), Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Тиагу (Сауль, 30), Габи, Коке, Гамейро, Гризманн, Корреа (Феррейра-Карраско, 65).

Предупреждения: Сансоне, 42. Корреа, 45. Хонатан дос Сантос, 45+2. Габи, 67. Сауль, 85. Альваро Гонсалес, 85.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

12 декабря. Вильярреал. El Madrigal.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Российские звёзды вроде ущербных за рубежом считаются. Их показывают немного любопытной толпе, а потом этих клоунов пожизненно на лавку сажают.

01:07

TooM

А что с Черышевым? Травма? или просто в состав не проходит?

01:00

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