"Вильярреал" без Черышева проиграл "Вулверхэмптону"

"Вулверхэмптон" в товарищеском матче обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1. Победный гол на счету Хосе Хименеса.

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев участия в этой встрече не принимал.

Товарищеский матч

"Вулверхэмптон" - "Вильярреал" - 2:1 (0:1)

Голы: Морено, 20 (0:1). Боли, 49 (1:1). Хименес, 54 (2:1).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Хонни Кастро, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес, Элдер Кошта, Жота.

"Вильярреал": Барбоса, Лаюн, Альваро Гонсалес, Мори, Касорла, Морланес, Касерес, Пабло Форнальс, Морено, Токо-Экамби, Педраса.