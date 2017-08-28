Усман Дембеле: "Месси - лучший игрок в истории футбола"

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле назвал партнера по команде Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола. Он также добавил, что будет трудиться, чтобы выиграть все титулы с каталонцами.

Сегодня сине-гранатовые провели официальную презентацию 20-летнего нападающего. Контракт с ним рассчитан на пять лет.

– Для меня честь играть вместе с Месси. Он лучший игрок в истории футбола, – приводит пресс-служба "Барсы" слова Дембеле. – Я здесь для того, чтобы учиться.

Я очень рад, что попал в лучший клуб мира. Мечта исполнилась, теперь я буду усердно трудиться, чтобы выиграть всевозможные титулы с командой.

Напомним, что француз перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии", за которую выступал с лета 2016 года. Всего за команду он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 22 голевые передачи.