"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью

"Спортинг" и "Сельта" не выявили победителя (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Отметим, что в составе хозяев 86 минут на поле провел экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре. В составе "Спортинга" голом отметился Мойсес Гомес, у гостей отличился Яго Аспас. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления защитника Хорхе Мере на 74-й минуте.

Напомним, что "Сельта" является соперником "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 9 и 16 марта. Первая встреча пройдет в Испании.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Спортинг" – "Сельта" – 1:1 (0:0)

Голы: Мойсес Гомес, 49 – с пенальти (1:0). Аспас, 75 (1:1).

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Канелья, Дуглас, Мере, Кармона (Лильо Кастельяно, 79), Альварес, Мойсес Гомес, Весга, Траоре (Чоп, 86), Бурги (Хави Торрес, 72).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Фонтас (Эрнандес, 69), Планас, Гомес, Диас, Хосабед Санчес (Аспас, 60), Радоя, Росси (Бовю, 79), Бонгонда, Сенье.

Предупреждения: Фонтас, 55. Диас, 57. Аморебьета, 58. Ронкалья, 90+1. Куэльяр, 90+3. Бовю, 90+3.

Удаление: Мере (Спортинг), 74.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

26 февраля. Хихон. Стадион El Molinon.