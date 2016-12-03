09:34 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: против Криштиану Роналду возбудят уголовное дело

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, утверждает ряд испанских СМИ. Ранее портал Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой форварду помогал уклоняться от налогов его агент Жорже Мендеш. За последние семь лет через офшорные счета игрока якобы прошло порядка 150 миллионов евро. 

Кроме того, ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро. В использовании аналогичной схемы подозреваются и Жозе Моуринью и Радамель Фалькао.

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