СМИ: "Монако" подпишет контракт с 16-летним полузащитником "Барселоны"

16-летний полузащитник Роберт Наварро, который является воспитанником "Барселоны", подпишет контракт с "Монако", сообщают испанские СМИ.

По данным Diario Sport, футболист согласовал с "Монако" контракт на три года с возможностью продления еще на два. По достижении 16-летнего возраста он имеет право вести переговоры о контракте с клубами.

Ранее футболистом интересовались "Арсенал" и "Манчестер Сити". "Барселона" не получит компенсацию за игрока, но сможет в будущем получать процент от продаж как клуб, воспитавший футболиста.