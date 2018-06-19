СМИ: "Монако" подпишет контракт с 16-летним полузащитником "Барселоны"

16-летний полузащитник Роберт Наварро, который является воспитанником "Барселоны", подпишет контракт с "Монако", сообщают испанские СМИ.
По данным Diario Sport, футболист согласовал с "Монако" контракт на три года с возможностью продления еще на два. По достижении 16-летнего возраста он имеет право вести переговоры о контракте с клубами.
Ранее футболистом интересовались "Арсенал" и "Манчестер Сити". "Барселона" не получит компенсацию за игрока, но сможет в будущем получать процент от продаж как клуб, воспитавший футболиста.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/